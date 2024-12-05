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В Екатеринбурге на открытие памятника Александру I присутствовали Мария Захарова и Борис Корчевников
Фото: Екатеринбургская епархия
Памятник Александру I в Екатеринбурге открыли при участии Марии Захаровой и Бориса Корчевникова. Церемония открытия бюста бывшему российскому императору, приуроченная к 200-летию посещения им Екатеринбурга, прошла у Храма на крови.
В ней приняли участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, главный федеральный инспектор по Свердловской области, экс-руководитель свердловского СК Михаил Богинский, гендиректор телеканала «Спас», телеведущий Борис Корчевников, свердловская омбудсмен, член СПЧ при президенте РФ Татьяна Мерзлякова, председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий, руководитель екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Инна Баталова, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и другие господа.
Александр I посетил Екатеринбург в сентябре 1824 года — за год до своей смерти. Он останавливался во дворце Расторгуевых – Харитоновых, который расположен через дорогу от места, где сегодня открыли памятник. До прошлого года этот факт никак не был отражён в топонимических объектах — пока в мае 2023 года на здании, где ночевал император, не вывесили мемориальную табличку. Скульптором бюста Александру I выступила молодой московский мастер, 26-летняя Анастасия Клыкова.
Напомним, в этом году в Екатеринбурге открыли памятник ещё одному деятелю времён Российской империи, посещавшему город — Петру Столыпину. Столыпин, как и Александр I, прожил всего год после посещения Екатеринбурга.
В ней приняли участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, главный федеральный инспектор по Свердловской области, экс-руководитель свердловского СК Михаил Богинский, гендиректор телеканала «Спас», телеведущий Борис Корчевников, свердловская омбудсмен, член СПЧ при президенте РФ Татьяна Мерзлякова, председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий, руководитель екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Инна Баталова, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и другие господа.
Александр I посетил Екатеринбург в сентябре 1824 года — за год до своей смерти. Он останавливался во дворце Расторгуевых – Харитоновых, который расположен через дорогу от места, где сегодня открыли памятник. До прошлого года этот факт никак не был отражён в топонимических объектах — пока в мае 2023 года на здании, где ночевал император, не вывесили мемориальную табличку. Скульптором бюста Александру I выступила молодой московский мастер, 26-летняя Анастасия Клыкова.
Напомним, в этом году в Екатеринбурге открыли памятник ещё одному деятелю времён Российской империи, посещавшему город — Петру Столыпину. Столыпин, как и Александр I, прожил всего год после посещения Екатеринбурга.
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