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В Екатеринбурге открыли мемориальную доску единственному побывавшему в городе царю

21.52 Пятница, 5 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге состоялось открытие мемориальной доски в память о посещении города Александром I в 1824 году. Доску открыли на фасаде главного дома усадьбы Расторгуевых – Харитоновых.

Александр I – единственный российский император, который посещал Екатеринбург в период своего царствования. Впоследствии в городе побывали также Александр II и Николай II, но Александр II приезжал на Урал, когда ещё был цесаревичем, а не самодержавным монархом – в 1837 году, а Николай II, чья жизнь и закончилась в Екатеринбурге, – в 1918 году, уже после отречения от престола.

Несмотря на такой, казалось бы, значимый исторический факт (в следующий раз руководитель нашего государства приедет в Екатеринбург только спустя 130 лет – им станет Никита Хрущёв в 1954 году), в городе до сегодняшнего дня не было мемориальной доски, напоминающей об этом событии.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Директор Благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин во время открытия напомнил, что установить памятный знак в честь Александра I жители Екатеринбурга просили ещё у Александра Обухова – последнего дореволюционного городского головы.

Но реализовать идею смогли только сейчас, спустя 199 лет после события. Инициатором установки мемориальной доски стал Благотворительный фонд «Мемориал Романовых», которому помогли и другие спонсоры. Вслед за директором фонда выступил один из них – Антон Баков, лидер Монархической партии России (как зарегистрированная политическая партия была ликвидирована по иску Минюста РФ в 2020 году).


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Баков рассказал, что его предок Василий Топорков был непосредственным участником встречи императора на Урале – будучи священником Свято-Троицкой церкви Арамильской слободы, он читал приветственное слово во время приезда Александра I в Арамиль.

Баков также подметил, что и здание, на котором открывается мемориальная доска, ему близко – в то время, когда там располагался Дворец пионеров, он здесь учился конструировать дроны в авиамодельном кружке. Но местом установки доски усадьбу Расторгуевых – Харитоновых выбрали, конечно, не поэтому, а потому что на время приезда Александра I в Екатеринбург она стала временной резиденцией императора.


С этого балкона в сентябре 1824 года Александр I приветствовал екатеринбуржцев


Вслед за Антоном Баковым на торжественном открытии доски выступили краевед Виталий Шитов, директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов и замначальника департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга Екатерина Форукшина.

Шитов напомнил о том, что в историографии Александр I удостоен эпитета Благословенный, а также о том, что при нём была выиграна Отечественная война 1812–1814 годов.

Емельянов, продолжая тему, прочитал строчки Александра Пушкина, у которого были весьма непростые отношения с царской властью:

«Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей».


Александр Емельянов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Директор фонда «Мемориал Романовых» в разговоре с «Вечерними ведомостями» выразил сожаление, что на открытие не пришли ни представители областной власти, ни кто-либо из резиденции полпреда по УрФО. «Памятник Александру I в Москве открывал президент» — напомнил он.

В ходе открытия мемориальной доски случился небольшой конфуз –скрывающее доску полотно не оторвалось после сдёргивания верёвки. В результате директору Свердловского областного краеведческого музея Александру Емельянову пришлось снимать её вручную.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости



Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости



Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Ранее «Вечерние ведомости» писали большой материал об исторической застройке в районе Царского моста, по которому в 1824 году проезжал Александр I, и который именно благодаря этому факту получил своё название. Комплекс усадеб XVIII—XIX века по левому берегу от Царского моста лишили охранного статуса, и теперь застройщик «Чусовское озеро» намерен их снести.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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