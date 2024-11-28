Сервис «Авито Работа» заглянул в будущее

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сервис Авито Работа представил интерактивный проект «Авито Работа 2050», который позволяет пользователям виртуально перенестись в 2050 год и увидеть, как может измениться процесс найма на работу. На специальной странице предложено сравнить инструменты рекрутинга 2024 года с футуристическими технологиями из будущего. Гости портала могут не только изучить перспективные решения, но и предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии в рамках конкурса. Авторов лучших идей ждут ценные призы.Проект показывает, как технологии уже сейчас меняют HR-сферу. Например, сегодня работодатели на платформе «Авито Работа» используют персональные профили компаний для демонстрации корпоративной культуры и фильтры для отбора кандидатов с подходящими резюме. Виртуальные ассистенты и чат-боты помогают уточнить детали у соискателей, а аналитические инструменты предоставляют данные о рынке труда, спросе, предложении и зарплатах в регионах.В 2050 году процесс найма может стать ещё эффективнее. Прогнозируется использование авторекрутеров с искусственным интеллектом, которые будут мгновенно анализировать тысячи резюме, а голографические порталы позволят кандидатам посещать виртуальные офисы и знакомиться с корпоративной культурой. Также появится нейроаналитика для детального анализа рынка труда в режиме реального времени.Особенностью проекта стал генератор карьерных предсказаний. Он позволяет пользователям создать открытку с прогнозом профессионального развития и делиться ею в соцсетях. Такой формат помогает не только взглянуть в будущее, но и задуматься о том, как современные технологии помогут сделать найм более быстрым, точным и персонализированным.