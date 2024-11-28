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Следователи тоже проверяют сообщения об учительской оплеухе екатеринбургскому ученику
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Вслед за прокуратурой Орджоникидзевского района Екатеринбурга, и местные следователи сообщили о проведении проверки инцидента в одной из школ. Задача у них та же — узнать, имела ли место оплеуха ученику от учителя, и, если «да», — возможно, возбудить уголовное дело.
«В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга следователи СК России устанавливают обстоятельства инцидента в школе», —говорится в сообщении от следственного органа. Проверку проводит следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента и дана объективная правовая оценка произошедшему. Вполне возможно, что против преподавателя биологии, поднявшую руку на нерадивого ученика, будет возбуждено уголовное дело по статье 116 («побои»).
Напомним, вчера, 5 декабря, в соцсетях появился короткий видеоролик, якобы снятый в одной из школ Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В комментариях к ролику утверждается, что на уроке биологии ученик вёл себя вызывающе, включал музыку на своём мобильном телефоне и игнорировал замечания преподавателя. Женщина, не сумев угомонить школьника законными методами, влепила ему оплеуху.
«В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга следователи СК России устанавливают обстоятельства инцидента в школе», —говорится в сообщении от следственного органа. Проверку проводит следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента и дана объективная правовая оценка произошедшему. Вполне возможно, что против преподавателя биологии, поднявшую руку на нерадивого ученика, будет возбуждено уголовное дело по статье 116 («побои»).
Напомним, вчера, 5 декабря, в соцсетях появился короткий видеоролик, якобы снятый в одной из школ Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В комментариях к ролику утверждается, что на уроке биологии ученик вёл себя вызывающе, включал музыку на своём мобильном телефоне и игнорировал замечания преподавателя. Женщина, не сумев угомонить школьника законными методами, влепила ему оплеуху.
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