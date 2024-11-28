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Екатеринбургскую школу проверяет прокуратура

10.51 Пятница, 6 декабря 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга организовала проверку в эльмашевской школы, где накануне произошёл неприятный инцидент. По уверениям учеников одного из классов, учительница на уроке влепила пощёчину их однокашнику. В качестве доказательства предлагается видеозапись, снятая на мобильный телефон.

Другой мобильный телефон и стал причиной случившегося. По предварительной информации, ученик баловался во время урока биологии, включая громко музыку. На замечания преподавателя он не реагировал должным образом и, фактически, срывал учебный процесс. В какой-то момент учительница не выдержала и применила физическую силу.

Как сообщает Свердловская областная прокуратура, районная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:12 В Уральском центре развития дизайна открылась выставка «на́ново» нарисованных изображений
10:51 Екатеринбургскую школу проверяет прокуратура
23:55 Задержанному мэру Дегтярска вменяют получение взятки автомобилем Audi Q6. Фото
23:27 Мэра Дегтярска задержали по обвинению в коррупции в Екатеринбурге
21:56 Почти три десятка вариантов памятника Балабанову прислали в екатеринбургскую мэрию
20:14 На подъезде к посёлку Садовый погиб молодой человек
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19:16 Адреса ёлочных базаров опубликовала мэрия Екатеринбурга
18:59 Бурный вторник сменился спокойной средой для свердловских пожарных
17:55 В департаменте по труду Свердловской области назвали отрасли с дефицитом кадров
17:22 Свердловский «Турнир косарей» занял 1 место во всероссийском конкурсе
17:04 Работу главного катка в Екатеринбурге откроет шоу Ильи Авербуха
16:26 Проезд в трамваях и троллейбусах в Екатеринбурге будет бесплатным 31 декабря и 1 января
16:07 Из-за смертельного ДТП на трассе возле Ключевска введено реверсивное движение
15:46 Улицу Урицкого в центре Екатеринбурга закроют до марта
15:25 Почти половина жителей Екатеринбурга делают покупки благодаря рекламе на сайтах объявлений
14:15 На рынок Екатеринбурга везли 900 кг мяса без документов и рефрижераторов
13:37 Екатеринбуржцы планируют потратить на новогодний стол 10700 рублей
13:12 В Екатеринбурге на пикет против мусорного полигона вышла жена военного
12:42 Высоту гостиницы Павла Дацюка в Екатеринбурге сократят на три метра
12:16 В Свердловской области резко подорожали огурцы и помидоры
11:49 Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру после проигранного суда за участок под мусорный полигон в Сысерти
11:40 Восемь пожарных машин тушили ангар с грузовой техникой в Екатеринбурге
11:28 В свердловской областной больнице появился монитор для наблюдением за организмом детей под наркозом во время МРТ
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