Екатеринбургскую школу проверяет прокуратура

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга организовала проверку в эльмашевской школы, где накануне произошёл неприятный инцидент. По уверениям учеников одного из классов, учительница на уроке влепила пощёчину их однокашнику. В качестве доказательства предлагается видеозапись, снятая на мобильный телефон.Другой мобильный телефон и стал причиной случившегося. По предварительной информации, ученик баловался во время урока биологии, включая громко музыку. На замечания преподавателя он не реагировал должным образом и, фактически, срывал учебный процесс. В какой-то момент учительница не выдержала и применила физическую силу.Как сообщает Свердловская областная прокуратура, районная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.