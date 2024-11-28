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Екатеринбургскую школу проверяет прокуратура
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга организовала проверку в эльмашевской школы, где накануне произошёл неприятный инцидент. По уверениям учеников одного из классов, учительница на уроке влепила пощёчину их однокашнику. В качестве доказательства предлагается видеозапись, снятая на мобильный телефон.
Другой мобильный телефон и стал причиной случившегося. По предварительной информации, ученик баловался во время урока биологии, включая громко музыку. На замечания преподавателя он не реагировал должным образом и, фактически, срывал учебный процесс. В какой-то момент учительница не выдержала и применила физическую силу.
Как сообщает Свердловская областная прокуратура, районная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Другой мобильный телефон и стал причиной случившегося. По предварительной информации, ученик баловался во время урока биологии, включая громко музыку. На замечания преподавателя он не реагировал должным образом и, фактически, срывал учебный процесс. В какой-то момент учительница не выдержала и применила физическую силу.
Как сообщает Свердловская областная прокуратура, районная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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