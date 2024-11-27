Холодный фронт движется на Свердловскую область

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Свердловскую область надвигается холодный фронт, однако фактическое похолодание наступит несильное, сообщает телеграм-канал Погода в Екатеринбурге. Осадков же ожидается минимум.Так, сегодня, 5 декабря, температура в регионе днём будет от нуля до минус пяти. Ночью будет чуть похолоднее – до минус семи.В Екатеринбурге синоптики прогнозируют вероятность небольшой снега. А температура что ночью, что днём будет не более минус четырех.