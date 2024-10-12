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В Екатеринбурге организована проверка после публикации в СМИ о нападении собак возле детского сада
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Прокуратура Кировского района проводит проверку после нападения бездомных собак на девушку рядом с детским садом на улице Советской, о чём сообщили СМИ.
Согласно сообщениям СМИ, стая собак неоднократно появлялась вблизи детского сада № 550 в микрорайоне Пионерский, что ранее беспокоило местных жителей. 10 октября днём собаки напали на девушку, укусив её за правую голень и порвав одежду. Прохожая помогла девушке, отогнав животных с помощью палки.
Согласно сообщениям СМИ, стая собак неоднократно появлялась вблизи детского сада № 550 в микрорайоне Пионерский, что ранее беспокоило местных жителей. 10 октября днём собаки напали на девушку, укусив её за правую голень и порвав одежду. Прохожая помогла девушке, отогнав животных с помощью палки.
Прокуратура Свердловской области» проверит соблюдение законодательства в отношении организации и своевременного отлова безнадзорных животных в Екатеринбурге подрядной организацией в рамках муниципального контракта,
— сообщает ведомство
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