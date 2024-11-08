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Свердловским школьником, с разбегу пнувшим сверстницу, заинтересовался СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижних Сергах юноша с разбегу ударил ногой сверстницу. Произошедшее попало на видео и оказалось в СМИ. Теперь ситуацией заинтересовались в СК.
Как правило, такие истории начинаются с конфликтов, но, если судим по опубликованным кадрам, школьник ударяет сверстницу без каких-либо на то видимых причин. Пострадавшая девочка просто стоит возле окна и что-то смотрит в своём телефоне, когда вдруг её пинают в плечо, от чего она едва не падает на пол.
Исправлено (12 ноября 12.30): инцидент произошёл в Нижних Сергах.
Как правило, такие истории начинаются с конфликтов, но, если судим по опубликованным кадрам, школьник ударяет сверстницу без каких-либо на то видимых причин. Пострадавшая девочка просто стоит возле окна и что-то смотрит в своём телефоне, когда вдруг её пинают в плечо, от чего она едва не падает на пол.
«Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему»,
– сообщили в областном СК.
Исправлено (12 ноября 12.30): инцидент произошёл в Нижних Сергах.
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