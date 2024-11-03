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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в свердловской школе, где учащийся пнул сверстницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после того, как произошедшее в свердлвоской школе, где они из учащихся с разбегу пнул сверстницу.
Об этом сообщает Следком. По данным центральном аппарата, юноша, о котором идёт речь, мигрант.
Об этом сообщает Следком. По данным центральном аппарата, юноша, о котором идёт речь, мигрант.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство»,
– сообщили в СК.
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