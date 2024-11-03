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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в свердловской школе, где учащийся пнул сверстницу

12.23 Вторник, 12 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после того, как произошедшее в свердлвоской школе, где они из учащихся с разбегу пнул сверстницу.

Об этом сообщает Следком. По данным центральном аппарата, юноша, о котором идёт речь, мигрант.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство»,

– сообщили в СК.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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