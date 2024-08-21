Уральские пчёлы помешали екатеринбургской «дочке» «Газпрома»

«Газовая компания пасеку определили, как свиноферму и пастбища. А это же совсем иная категория земель и другая охранная зона. Пасеку разрешено размещать на расстоянии в 150 метров от газопровода. А раз так, ничего переносить не нужно. Но газовики заинтересованы в сносе «Уральской пчёлки» и в запрете её деятельности. Следом и жилые дома подпадут под зону минимальных расстояний. Сначала «Уральская пчёлка» потеряет пасеку, а дальше люди потеряют своё жильё!», — считает адвокат Евгения Кротова.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Эко-комплекс «Уральская пчёлка» неожиданно помешал аж целому «Газпрому». Вернее, его дочернему предприятию «Газпром трансгаз Екатеринбург». По мнению газовиков, пчёлы представляют опасность для магистрального газопровода, который пролегает неподалёку.От владелицы эко-комплекса «Уральская пчёлка» Татьяны Каркачёвой «дочка» крупнейшего газового предприятия требует убрать все ульи. При этом ссылается на строительные нормы для фермеров-животноводов, согласно которым фермерские хозяйства не должны располагаться ближе, чем на 250 метров от газопровода. Любопытно, что до 2022 года близость ульев к трубам, по которым идёт газ, никого не смущала. Земля под пасеку была приобретена на аукционе у Администрации. А когда воздвигались ульи и вспомогательные сооружения «Уральской пчёлки» никаких ограничений не существовало.Но даже с возникновением новых правил, Татьяна Каркачёва справедливо считает, что пасеку нельзя ровнять с животноводческими хозяйствами. Ведь пчеловодство — это не разведение крупного рогатого скота, воздействие которого на окружение, конечно, иное, чем от пчёл. Юристы же компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» разницы, похоже, не видят. Они подали на владелицу «Уральской пчёлки» иск всё с тем же требованием — пасеку убрать.Следующее заседание суда по делу «Газовики против пчёл» назначено на 27 августа 2024 года. Татьяна Каркачёва настроена бороться и отстоять пасеку «Уральская пчелка», которая является успешным примером сельского туризма, сочетающим традиции и инновации.