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За выходные екатеринбургские коммунальщики вывезли почти 6,5 тонны снега
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие выходные коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города 6 440 тонн снега, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.
Уборкой в субботу и воскресенье занималось 811 дорожных рабочих и 610 единиц техники. Сегодня на дороги уральской столицы вышли 332 дорожных рабочих и выехали 168 единиц техники.
Напомним, что руководителей районов города лишили премий из-за плохой уборки улиц после первых сильных снегопадов.
Уборкой в субботу и воскресенье занималось 811 дорожных рабочих и 610 единиц техники. Сегодня на дороги уральской столицы вышли 332 дорожных рабочих и выехали 168 единиц техники.
Напомним, что руководителей районов города лишили премий из-за плохой уборки улиц после первых сильных снегопадов.
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