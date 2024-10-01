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Статистика поисков за сентябрь от ЛизаАлерт Свердловской области
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы за сентябрь 2024 года в Свердловской области. В общей сложности за месяц поступило 119 заявок на поиск людей. Из них 76 человек были найдены живыми, 5 — погибшими. Найти родных смогли в 9 случаях, 21 человек пока не найден, а по 5 заявкам информация оказалась неподтвержденной. В двух случаях личность людей удалось установить.
По сравнению с летними месяцами осень вносит свои коррективы в специфику поисков. «С приходом осени чуть меньше становится заявок на поиск тех, кто заблудился в лесу, но больше на поиск пожилых людей с деменцией», — отмечают волонтеры отряда.
Спасатели подчеркивают важность оперативного реагирования на пропажи, особенно в случаях с людьми, которые могут нуждаться в медицинской помощи.
По сравнению с летними месяцами осень вносит свои коррективы в специфику поисков. «С приходом осени чуть меньше становится заявок на поиск тех, кто заблудился в лесу, но больше на поиск пожилых людей с деменцией», — отмечают волонтеры отряда.
Спасатели подчеркивают важность оперативного реагирования на пропажи, особенно в случаях с людьми, которые могут нуждаться в медицинской помощи.
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