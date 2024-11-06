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Стала известна дата запуска поезда «Екатеринбург – Челябинск» через Каменский-Уральский
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стало известно, когда поезд «Екатеринбург – Челябинск» поедет в своей первый рейс через Каменский-Уральский, о запуске которого говорили ещё с прошлого года, и потом анонсировали в сентябре.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, первые «Финисты» (пассажирские электропоезда) отправятся в путь по новому маршруту 15 декабря. Скоростные электрички поедут с остановками на станциях Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.
Время в пути составит 4 часа 18 минут. Электропоезд №7050/7047 будет отправляться из Екатеринбурга в 18.25 по местному времени и прибывать в Челябинск в 22.43. А поезд №7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 07.00 и прибывать в Екатеринбург в 11.18.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, первые «Финисты» (пассажирские электропоезда) отправятся в путь по новому маршруту 15 декабря. Скоростные электрички поедут с остановками на станциях Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.
Время в пути составит 4 часа 18 минут. Электропоезд №7050/7047 будет отправляться из Екатеринбурга в 18.25 по местному времени и прибывать в Челябинск в 22.43. А поезд №7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 07.00 и прибывать в Екатеринбург в 11.18.
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