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Курсирующая между Екатеринбургом и Челябинском «Ласточка» будет останавливаться в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В РЖД хотят запустить «Ласточку», которая будет курсировать между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский.
Об этом сообщает «Областная газета» со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова. По его словам, возможность организовать перевозку пассажиров через Каменск-Уральский есть. Этот вопрос уже находится на разработке.
Об этом сообщает «Областная газета» со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова. По его словам, возможность организовать перевозку пассажиров через Каменск-Уральский есть. Этот вопрос уже находится на разработке.
«Планируем в следующем году определить некоторую конкретику и критерии для этого маршрута для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей»,
– сказал Колесников.
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