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В УрФУ открыли детский сад для студентов-родителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Рассуждая на тему проблемы рождаемости в эфире ОТВ, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что в УрФУ открыли детский сад для студентов-родителей.
В пресс-службе университета Вечерним ведомостям эту информацию подтвердили, уточнив, что детский сад у них работает с 1936 года и что там оставляют своих детей не только студенты, но и преподаватели. Сам детский сад находится на улице Мира, то есть рядом с главным корпусом вуза.
«Сейчас Уральский федеральный университет сделал целую программу для родителей-студентов. Ребеночка можно отдать [в детский сад], пока ты занимаешься. У нас ведь этого не было в наше время»,
– сказала Татьяна Мерзлякова.
В пресс-службе университета Вечерним ведомостям эту информацию подтвердили, уточнив, что детский сад у них работает с 1936 года и что там оставляют своих детей не только студенты, но и преподаватели. Сам детский сад находится на улице Мира, то есть рядом с главным корпусом вуза.
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