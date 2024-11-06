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В УрФУ открыли детский сад для студентов-родителей

17.35 Среда, 6 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Рассуждая на тему проблемы рождаемости в эфире ОТВ, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что в УрФУ открыли детский сад для студентов-родителей.

«Сейчас Уральский федеральный университет сделал целую программу для родителей-студентов. Ребеночка можно отдать [в детский сад], пока ты занимаешься. У нас ведь этого не было в наше время»,

– сказала Татьяна Мерзлякова.


В пресс-службе университета Вечерним ведомостям эту информацию подтвердили, уточнив, что детский сад у них работает с 1936 года и что там оставляют своих детей не только студенты, но и преподаватели. Сам детский сад находится на улице Мира, то есть рядом с главным корпусом вуза.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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