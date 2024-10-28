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Парк Сказов занял второе место в номинации Russian Traveler Awards 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Парк Сказов, представлявший Свердловскую область в номинации «Общественное пространство» премии Russian Traveler Awards 2024, занял второе место с 27% голосов, уступив первенство Московскому зоопарку с 29%.
Голосование проводил журнал Russian Traveler, ранее известный как National Geographic. Отдать свой голос можно было с 20 мая по 31 октября этого года.
Можно отметить, что регионы сами отбирали номинантов и подавали заявки. По мнению заместителя губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, подобные премии помогают привлекать в область новых туристов, а также повышают узнаваемость местных достопримечательность.
Напомним, что в какой-то момент Парку Сказов удалось обогнать Московский зоопарк и вырваться в своей номинации в лидеры.
Голосование проводил журнал Russian Traveler, ранее известный как National Geographic. Отдать свой голос можно было с 20 мая по 31 октября этого года.
«По нашим косвенным подсчетам за нас проголосовало 15,000 человек, что свидетельствует о высоком уровне поддержки и восприятия нашего проекта. Многие из них голосовали несколько раз, можно утверждать, что в общей сложности мы получили более 30,000 голосов»,
– прокомментировала Алиса Ларионова, директор Парка Сказов.
Можно отметить, что регионы сами отбирали номинантов и подавали заявки. По мнению заместителя губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, подобные премии помогают привлекать в область новых туристов, а также повышают узнаваемость местных достопримечательность.
Напомним, что в какой-то момент Парку Сказов удалось обогнать Московский зоопарк и вырваться в своей номинации в лидеры.
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