Парк Сказов занял второе место в номинации Russian Traveler Awards 2024

– прокомментировала Алиса Ларионова, директор Парка Сказов.

«По нашим косвенным подсчетам за нас проголосовало 15,000 человек, что свидетельствует о высоком уровне поддержки и восприятия нашего проекта. Многие из них голосовали несколько раз, можно утверждать, что в общей сложности мы получили более 30,000 голосов»,