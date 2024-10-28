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Снегопад в Свердловской области будут идти сутки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ожидается, что сегодняшний снегопад на территории Свердловской области будет идти до завтрашнего утра. Такие прогнозы дает «Уралуправтодор, ссылаясь на синоптиков.
Напомним, что для уборки снега на региональные дороги вывели почти 160 единиц техники.
«На Пермском, Челябинском, Курганском и Тюменских трактах осадки в виде снега продлятся до конца суток. Ориентировочно закончатся к 05.00 7 ноября»,
– говорят дорожники.
Напомним, что для уборки снега на региональные дороги вывели почти 160 единиц техники.
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