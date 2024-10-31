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На свердловские дороги отправили почти 160 снегоуборочных машин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Разбираться с последствиями утреннего снегопада на дороги Свердловской области отправили 159 снегоуборочных машин.
В департаменте информационной политики области сообщают, что техника будет работать до полного устранения зимней скользкости.
По данным метеорологов, в центральной части региона уже выпало до 5 сантиметров снега, но специалисты ожидают, что снежный покров достигнет 8 сантиметров.
О неубранных участках просят сообщать через Госуслуги.
В департаменте информационной политики области сообщают, что техника будет работать до полного устранения зимней скользкости.
По данным метеорологов, в центральной части региона уже выпало до 5 сантиметров снега, но специалисты ожидают, что снежный покров достигнет 8 сантиметров.
О неубранных участках просят сообщать через Госуслуги.
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