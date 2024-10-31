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На свердловские дороги отправили почти 160 снегоуборочных машин

10.18 Среда, 6 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Разбираться с последствиями утреннего снегопада на дороги Свердловской области отправили 159 снегоуборочных машин.

В департаменте информационной политики области сообщают, что техника будет работать до полного устранения зимней скользкости.

По данным метеорологов, в центральной части региона уже выпало до 5 сантиметров снега, но специалисты ожидают, что снежный покров достигнет 8 сантиметров.

О неубранных участках просят сообщать через Госуслуги.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:18 Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет тюрьмы за убийство в баре
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