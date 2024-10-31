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Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга не помогла волонтёрам с шинами
Фото: Экодозор / t.me/ecodozor
Общественное движение «Экодозор» продолжает воевать с обилием выброшенных старых покрышек на территории Екатеринбурга. К сожалению, не все государевы организации приходят на помощь в этом полезном для всех деле.
Отписками ответила администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга на просьбу волонтёров помочь им вывести собранные отработанные шины. В первом из официальных ответов чиновники на районе ответили, что это не задача их администрации возиться с шинами, а вывозом должна заниматься управляющая компания, согласно Жилищного Кодекса РФ. На повторную просьбу о помощи райчиновники ответили прислали официальную отписку, где было сказано следующее:
«В настоящее время муниципальный контракт «Оказание услуг по сбору и вывозу отработанных автомобильных шин с территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга в 2024 году» исполнен, денежные средства израсходованы в полном объеме. Информируем, что рассмотрение вопроса о возможности заключения контракта на оказание услуг по сбору и вывозу отработанных автомобильных шин будет рассмотрен администрацией района при выделении дополнительного финансирования».
Формально придраться не к чему — ответы даны с чиновничьей сухостью и отсылками к законодательствам и установленным правилам. Но волонтёры восприняли оба ответа именно как отмахивание от лишних проблем. Экодозоровцев это тем более задело, что есть совсем иные примеры, когда помощь с вывозом уже собранных в одной точке «лысых» шин охотно помогают и «управляшки», и другие чиновники, которые, видимо, понимают, что чистота Екатеринбурга в интересах и ответственности всех жителей. Например, в октябре в организации вывоза покрышек с территории Орджоникидзевского района помог Комитет по экологии и природопользованию мэрии.
Отписками ответила администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга на просьбу волонтёров помочь им вывести собранные отработанные шины. В первом из официальных ответов чиновники на районе ответили, что это не задача их администрации возиться с шинами, а вывозом должна заниматься управляющая компания, согласно Жилищного Кодекса РФ. На повторную просьбу о помощи райчиновники ответили прислали официальную отписку, где было сказано следующее:
«В настоящее время муниципальный контракт «Оказание услуг по сбору и вывозу отработанных автомобильных шин с территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга в 2024 году» исполнен, денежные средства израсходованы в полном объеме. Информируем, что рассмотрение вопроса о возможности заключения контракта на оказание услуг по сбору и вывозу отработанных автомобильных шин будет рассмотрен администрацией района при выделении дополнительного финансирования».
Формально придраться не к чему — ответы даны с чиновничьей сухостью и отсылками к законодательствам и установленным правилам. Но волонтёры восприняли оба ответа именно как отмахивание от лишних проблем. Экодозоровцев это тем более задело, что есть совсем иные примеры, когда помощь с вывозом уже собранных в одной точке «лысых» шин охотно помогают и «управляшки», и другие чиновники, которые, видимо, понимают, что чистота Екатеринбурга в интересах и ответственности всех жителей. Например, в октябре в организации вывоза покрышек с территории Орджоникидзевского района помог Комитет по экологии и природопользованию мэрии.
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