Ветеранами СОКБ №1 стало сразу 25 специалистов





– сказал главный СОКБ №1 Игорь Трофимов. «Мы не зря объединяем эти два праздника. Сегодня наши молодые специалисты увидели целую плеяду замечательных людей, которые пришли работать в больницу даже не в тяжёлые, а в страшные годы. Но, тем не менее, никто из них не ушёл, даже когда целый год в конце 90-х сотрудники больницы не получали зарплату, и на сегодняшний день каждый из них проработал здесь уже более 30 лет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской областной клинической больнице №1 прошло торжественное посвящение молодых специалистов, ставших частью медицинского коллектива после завершения обучения. После этого в рамках мероприятия сотрудникам, которые трудятся в больнице более 30 лет, присудили звания «Ветеранов СОКБ №1».Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе больницы, в этом году коллектив первой областной пополнили 34 молодых специалиста, а ряды ветеранов больницы – 25 сотрудников.На сегодняшний день звание «Ветерана СОКБ №1» получил 441 сотрудник, из них 147 человек до сих пор продолжают работать в областной больнице.