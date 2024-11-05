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16 лет колонии назначили инженеру Уралвагонзавода по делу о госизмене
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Свердловский областной суд вынес приговор по делу о госизмене (275 УК) Данилу Мухаметову – фотографу из Нижнего Тагила и бывшему инженеру-технологу Уралвагонзавода, обвиняемому в передаче секретных чертежей Украине.
Судья Андрей Минеев назначил Данилу Мухаметову 16 лет колонии с последующим ограничением свободы на 1,5 года, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Мухаметов признал вину частично, сообщает пресс-служба суда. Само дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа секретности.
В начале октября Свердловский областной суд вынес приговор супруге Данила, Виктории Мухаметовой. Её дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось другим судьёй.
Виктория и Данил Мухаметовы были задержаны в марте 2023 года. Первоначально их задержали в Екатеринбурге по административной статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), по которой Верх-Исетский суд назначил обоим 12 суток ареста. Согласно тексту постановления суда об административном правонарушении, Мухаметовы, находясь в центре Екатеринбурга на автобусной остановке у здания по проспекту Ленина, 25 (практически напротив здания регионального УФСБ — прим.ред.), «выражались грубой нецензурной бранью, на замечания граждан и сотрудников полиции не реагировали, чем нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение к обществу». После отбытия наказания на выходе из спецприёмника их задержали уже по уголовному делу.
Судья Андрей Минеев назначил Данилу Мухаметову 16 лет колонии с последующим ограничением свободы на 1,5 года, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Мухаметов признал вину частично, сообщает пресс-служба суда. Само дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа секретности.
В начале октября Свердловский областной суд вынес приговор супруге Данила, Виктории Мухаметовой. Её дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось другим судьёй.
Виктория и Данил Мухаметовы были задержаны в марте 2023 года. Первоначально их задержали в Екатеринбурге по административной статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), по которой Верх-Исетский суд назначил обоим 12 суток ареста. Согласно тексту постановления суда об административном правонарушении, Мухаметовы, находясь в центре Екатеринбурга на автобусной остановке у здания по проспекту Ленина, 25 (практически напротив здания регионального УФСБ — прим.ред.), «выражались грубой нецензурной бранью, на замечания граждан и сотрудников полиции не реагировали, чем нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение к обществу». После отбытия наказания на выходе из спецприёмника их задержали уже по уголовному делу.
Фото: соцсети Данила Мухаметова
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