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В Калиновском лесопарке Екатеринбурга появились первые стобики Учебной экотропы
Общество
Фото Антона Каптелова
Частые посетители Калиновского лесного парка, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, наверняка заметили там небольшие деревяные столбики с различной информацией о лесопарке. Это часть Учебной экотропы от волонтёрского движения «Хранители троп Урала».
Пробная прогулка по Калиновской экотропе прошла в минувшее воскресенье. А полноценную её презентацию готовятся провести в начале марта. Расскажет о том, что такое экотропа и как ею пользоваться один из основных авторов проекта, основатель «Хранителей троп» Евгений Скворцов. На встречу, которая пройдет в помещении библиотеки №40 (улица Старых Большевиков, 18), особо приглашаются учителя географии и биологии из школ района, члены родительских комитетов, экскурсоводы. Но и всем прочим жителям Эльмаша и Уралмаша наверняка будет интересно узнать о таком полезном новшестве в лесопарке и о том, как данный проект будет развиваться в дальнейшем.
Пока же информационных столбиков в лесопарке не так много. Так, один расположен у входа в лесопарк возле лыжной базы. Ещё один можно обнаружить на горке у подножья старой геодезической вышки. Таблички на них сообщают, например, что Калиновский лесной парк был образован в 1983-м году и что в основном занят хвойными деревьями. На табличке возле лыжной базы можно увидеть и карту лесопарка с отмеченными на ней особо приметными местами (гора Лысая, родники, папоротниковая тропа).
О презентации Учебной экотропы в Калиновском лесопарке мы ещё обязательно напомним ближе к самому мероприятию. Но записываться на него уже лучше сейчас, пройдя по ссылке.
Пробная прогулка по Калиновской экотропе прошла в минувшее воскресенье. А полноценную её презентацию готовятся провести в начале марта. Расскажет о том, что такое экотропа и как ею пользоваться один из основных авторов проекта, основатель «Хранителей троп» Евгений Скворцов. На встречу, которая пройдет в помещении библиотеки №40 (улица Старых Большевиков, 18), особо приглашаются учителя географии и биологии из школ района, члены родительских комитетов, экскурсоводы. Но и всем прочим жителям Эльмаша и Уралмаша наверняка будет интересно узнать о таком полезном новшестве в лесопарке и о том, как данный проект будет развиваться в дальнейшем.
Пока же информационных столбиков в лесопарке не так много. Так, один расположен у входа в лесопарк возле лыжной базы. Ещё один можно обнаружить на горке у подножья старой геодезической вышки. Таблички на них сообщают, например, что Калиновский лесной парк был образован в 1983-м году и что в основном занят хвойными деревьями. На табличке возле лыжной базы можно увидеть и карту лесопарка с отмеченными на ней особо приметными местами (гора Лысая, родники, папоротниковая тропа).
О презентации Учебной экотропы в Калиновском лесопарке мы ещё обязательно напомним ближе к самому мероприятию. Но записываться на него уже лучше сейчас, пройдя по ссылке.
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