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В Екатеринбурге завершили установку новых турникетов на всех станциях метро
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На всех станциях екатеринбургского метрополитена завершена установка новых турникетов. Последние работы по обновлению оборудования прошли на станции «Чкаловская» в ночь с 26 на 27 октября. Установка новых устройств стартовала в декабре 2023 года с «Площади 1905 года». Информация об этом появлялась в телеграм-канале «Подземка Екатеринбург».
Как сообщает телеграм-канал, постепенно устанавливают и турникеты на выход. Первой в очереди снова стала станция «Площадь 1905 года». До конца 2024 года новое оборудование появится на станциях «Геологическая», «Динамо» и «Уральская». В следующем году планируется оснастить турникетами на выход и оставшиеся станции.
Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года екатеринбургский метрополитен откажется от жетонов — их заменят билеты с QR-кодами.
Как сообщает телеграм-канал, постепенно устанавливают и турникеты на выход. Первой в очереди снова стала станция «Площадь 1905 года». До конца 2024 года новое оборудование появится на станциях «Геологическая», «Динамо» и «Уральская». В следующем году планируется оснастить турникетами на выход и оставшиеся станции.
Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года екатеринбургский метрополитен откажется от жетонов — их заменят билеты с QR-кодами.
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