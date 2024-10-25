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В Екатеринбурге завершили установку новых турникетов на всех станциях метро

17.47 Воскресенье, 27 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На всех станциях екатеринбургского метрополитена завершена установка новых турникетов. Последние работы по обновлению оборудования прошли на станции «Чкаловская» в ночь с 26 на 27 октября. Установка новых устройств стартовала в декабре 2023 года с «Площади 1905 года». Информация об этом появлялась в телеграм-канале «Подземка Екатеринбург».

Как сообщает телеграм-канал, постепенно устанавливают и турникеты на выход. Первой в очереди снова стала станция «Площадь 1905 года». До конца 2024 года новое оборудование появится на станциях «Геологическая», «Динамо» и «Уральская». В следующем году планируется оснастить турникетами на выход и оставшиеся станции.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года екатеринбургский метрополитен откажется от жетонов — их заменят билеты с QR-кодами.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Частные перевозчики, которые поначалу отказывались принимать оплату таким способом, в итоге пообещали принять участие в акции
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17:47 В Екатеринбурге завершили установку новых турникетов на всех станциях метро
17:08 Свердловский Волчанск обзавелся новой набережной за 463 миллиона рублей
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12:27 В Свердловской области нашли 49 осуждённых, скрывавшихся от наказания
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15:45 Полпред в УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала»
15:16 В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул один из участников
14:02 Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
13:06 В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
12:32 В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате
11:43 В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
11:29 Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
10:46 Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
21:05 Два вьетнамца судятся в Екатеринбурге
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