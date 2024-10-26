Возрастное ограничение 18+

Как минимум три робота загорелись во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге

11.38 Воскресенье, 27 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Три возгорания произошли во время боёв роботов на ринге во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге. Впрочем, это не такое уж и редкое явление для подобных шоу. Наиболее масштабно полыхал робот Vesper, которым управляла команда из Перми Beekeepers. В некоторых СМИ указали, что якобы сгорел робот «Зверобой» — любимый робот пермского губернатора Дмитрия Махонина, однако это не так. «Зверобоем» управляла другая команда из Перми — Пермского национального научно-исследовательского политехнического университета. И в его поединке обошлось без воспламенений.

К слову, ни одной команды из Екатеринбурга на чемпионате не было — вероятно, робототехника в столице Урала ещё не достигла должного уровня развития. В отсутствие домашней команды трибуны больше болели за пермяков — «они же наши соседи, уральцы», — так это объяснил корреспонденту Вечерних ведомостей зритель, активно поддерживавший пермскую команду.

Один из членов команды Beekeepers, Иван Тупоногов, рассказал Вечерним ведомостям, что у него нет технического образования — по образованию он театральный режиссёр. Что ж, сюжет получился весьма захватывающим: угрожающих размеров пламя в зале, где несколько тысяч человек, среди которых два федеральных министра.

МЧС России также сообщило о том, что «в рабочей зоне на улице загорелся ещё один робот». Однако, по всей видимости, в министерстве просто не разобрались в ситуации — на самом деле на улице проливали водой тот же самый робот Vesper, который до этого полыхал на ринге.

Из курьёзных случаев — единственный на этих соревнованиях робот, который был оснащён искусственным интеллектом (и работающий автономно, без пульта), отказался участвовать в битве и попросту не запустил своё убойное орудие. По совпадению его соперник по рингу, робот «Охотник» московской команды «Весёлые тролли» не смог завестись — в итоге это был единственный поединок, где роботы ушли с ринга без единого повреждения. Однако победу кому-то отдать было надо, чтобы одна из команд прошла дальше по турнирной сетке, и арбитры решили отдать её питерской команде AUXILIUM AI – той самой, чей робот с ИИ под названием «A.L.F.A.» не стал биться.

А Команда из Ирана посетовала во время приветственного обращения на то, что по прилёте в Россию корпус их робота бесследно исчез — то ли по вине аэропорта, то ли по вине авиакомпании. Иранцы варили новый корпус на месте в Екатеринбурге, и даже сумели одержать одну победу на ринге, пройдя в следующий раунд.

На фото тот самый робот Vesper, наделавший много шуму дыму, после пожара. Как сказали Вечерним ведомостям в команде Beekeepers, робот восстановлению не подлежит — даже корпус уже не использовать.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул один из участников
26 октября 2024
«Очень круто, захватывающе», — глава Минцифры прокомментировал воспламенение в «Екатеринбург-ЭКСПО»
26 октября 2024
Химики УрФУ вместе с учёными из БелГУ разработали препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
21 октября 2024
Затянувшего сроки ремонта дорог в Екатеринбурге подрядчика мэрия хочет внести в реестр недобросовестных
24 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Частные перевозчики, которые поначалу отказывались принимать оплату таким способом, в итоге пообещали принять участие в акции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:08 В Свердловской области утром сгорели четыре садовых дома
14:45 В Свердловской области за сутки 76 водителей отстранили от управления автомобилем в ходе рейда
13:53 В Свердловской области эвакуировать автомобили стали чаще на 66%
12:42 Необычные вакансии в Свердловской области: от кайфоменеджера до спичрайтера
12:27 В Свердловской области нашли 49 осуждённых, скрывавшихся от наказания
12:06 В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в бетонное ограждение
11:38 Как минимум три робота загорелись во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге
16:44 В Ревде спасли собаку с тяжёлыми травмами, найденную в мусорке у магазина
16:03 «Очень круто, захватывающе», — глава Минцифры прокомментировал воспламенение в «Екатеринбург-ЭКСПО»
15:45 Полпред в УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала»
15:16 В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул один из участников
14:02 Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
13:06 В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
12:32 В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате
11:43 В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
11:29 Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
10:46 Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
21:05 Два вьетнамца судятся в Екатеринбурге
20:36 Состоялась премьера нового фильма прославленного уральского режиссёра
20:04 В дома Вторчермета несколько дней холодную воду подают с пониженным давлением
19:17 Главного инженера путевой станции Нижнего Тагила догнал штраф за ртутьсодержащие лампы
18:53 За здоровье уфимской кошки борются в Екатеринбурге
18:31 Очередной «миграционный» рейд полиции выявил 13 нарушений в Екатеринбурге
17:33 Сфотографировавшимся со свастикой студентам екатеринбургского колледжа грозит отчисление
17:06 Синоптики обещают дождь и мокрый снег в выходные в Свердловской области
16:40 В Свердловской области могут ввести налоговые льготы для гериатрических и спортивных центров
Все новости Свердловской области
20:29 На бизнес-конференции «Авито для продавцов» обсудили тренды рынка электронной коммерции
17:03 Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
16:31 Во Владимирской области депутат заключён под стражу по делу о рабском труде
15:35 Центробанк повысил ключевую ставку до 21%
15:33 В СКР установили организатора хищения имущественного комплекса Минобороны в Балашихе
14:51 Замминистра энергетики РФ Мочальников отправлен под домашний арест
14:26 СМИ: в Петербурге мужчина с ножом ворвался в гипермаркет, есть пострадавшие
13:55 В Минпросвещения РФ обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
12:34 Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Коркино в главное управление СКР
12:04 В МВД подтвердили задержание заместителя министра энергетики РФ
11:04 Что известно о ситуации в Коркино к этому часу
10:35 В Коркино задержан подозреваемый в покушении на двух человек
18:59 Опрос: 82% предпринимателей считают классифайды и маркетплейсы самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов
18:50 «Звери» заявили, что им не разрешили провести концерт в Твери из-за позиции артиста
17:40 В СКР рассказали подробности покушения на губернатора Чибиса
17:23 В Краснодаре ищут мужчину, который избил полицейского и забрал у него пистолет
16:45 СМИ: «Ашан» намерен уйти из России
15:58 Мэр прокатился в автобусах после критики Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга
15:39 Напавшего на губернатора Мурманской области приговорили к 13 годам строгого режима
15:33 Эксперты обсудили тренды рекламного рынка и влияние технологий на индустрию
14:23 Экс-замглавы Минпросвещения заменили пять лет колонии на условный срок
14:10 В Перми минувшей ночью горел офис «Единой России»
13:14 ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР
19:10 Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый срок
18:59 Жители поселка в Новосибирской области встали на защиту семьи мигрантов
17:14 Захарова заявила о беспрецедентной кибератаке на сайт МИД РФ
Все новости России и мира
16:08 В Свердловской области утром сгорели четыре садовых дома
14:45 В Свердловской области за сутки 76 водителей отстранили от управления автомобилем в ходе рейда
13:53 В Свердловской области эвакуировать автомобили стали чаще на 66%
12:42 Необычные вакансии в Свердловской области: от кайфоменеджера до спичрайтера
12:27 В Свердловской области нашли 49 осуждённых, скрывавшихся от наказания
12:06 В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в бетонное ограждение
11:38 Как минимум три робота загорелись во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге
16:44 В Ревде спасли собаку с тяжёлыми травмами, найденную в мусорке у магазина
16:03 «Очень круто, захватывающе», — глава Минцифры прокомментировал воспламенение в «Екатеринбург-ЭКСПО»
15:45 Полпред в УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала»
15:16 В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул один из участников
14:02 Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
13:06 В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
12:32 В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате
11:43 В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
11:29 Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
10:46 Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
21:05 Два вьетнамца судятся в Екатеринбурге
20:36 Состоялась премьера нового фильма прославленного уральского режиссёра
20:04 В дома Вторчермета несколько дней холодную воду подают с пониженным давлением
19:17 Главного инженера путевой станции Нижнего Тагила догнал штраф за ртутьсодержащие лампы
18:53 За здоровье уфимской кошки борются в Екатеринбурге
18:31 Очередной «миграционный» рейд полиции выявил 13 нарушений в Екатеринбурге
17:33 Сфотографировавшимся со свастикой студентам екатеринбургского колледжа грозит отчисление
17:06 Синоптики обещают дождь и мокрый снег в выходные в Свердловской области
16:40 В Свердловской области могут ввести налоговые льготы для гериатрических и спортивных центров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK