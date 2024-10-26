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Как минимум три робота загорелись во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Три возгорания произошли во время боёв роботов на ринге во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге. Впрочем, это не такое уж и редкое явление для подобных шоу. Наиболее масштабно полыхал робот Vesper, которым управляла команда из Перми Beekeepers. В некоторых СМИ указали, что якобы сгорел робот «Зверобой» — любимый робот пермского губернатора Дмитрия Махонина, однако это не так. «Зверобоем» управляла другая команда из Перми — Пермского национального научно-исследовательского политехнического университета. И в его поединке обошлось без воспламенений.
К слову, ни одной команды из Екатеринбурга на чемпионате не было — вероятно, робототехника в столице Урала ещё не достигла должного уровня развития. В отсутствие домашней команды трибуны больше болели за пермяков — «они же наши соседи, уральцы», — так это объяснил корреспонденту Вечерних ведомостей зритель, активно поддерживавший пермскую команду.
Один из членов команды Beekeepers, Иван Тупоногов, рассказал Вечерним ведомостям, что у него нет технического образования — по образованию он театральный режиссёр. Что ж, сюжет получился весьма захватывающим: угрожающих размеров пламя в зале, где несколько тысяч человек, среди которых два федеральных министра.
МЧС России также сообщило о том, что «в рабочей зоне на улице загорелся ещё один робот». Однако, по всей видимости, в министерстве просто не разобрались в ситуации — на самом деле на улице проливали водой тот же самый робот Vesper, который до этого полыхал на ринге.
Из курьёзных случаев — единственный на этих соревнованиях робот, который был оснащён искусственным интеллектом (и работающий автономно, без пульта), отказался участвовать в битве и попросту не запустил своё убойное орудие. По совпадению его соперник по рингу, робот «Охотник» московской команды «Весёлые тролли» не смог завестись — в итоге это был единственный поединок, где роботы ушли с ринга без единого повреждения. Однако победу кому-то отдать было надо, чтобы одна из команд прошла дальше по турнирной сетке, и арбитры решили отдать её питерской команде AUXILIUM AI – той самой, чей робот с ИИ под названием «A.L.F.A.» не стал биться.
А Команда из Ирана посетовала во время приветственного обращения на то, что по прилёте в Россию корпус их робота бесследно исчез — то ли по вине аэропорта, то ли по вине авиакомпании. Иранцы варили новый корпус на месте в Екатеринбурге, и даже сумели одержать одну победу на ринге, пройдя в следующий раунд.
На фото тот самый робот Vesper, наделавший много
шуму дыму, после пожара. Как сказали Вечерним ведомостям в команде Beekeepers, робот восстановлению не подлежит — даже корпус уже не использовать.
К слову, ни одной команды из Екатеринбурга на чемпионате не было — вероятно, робототехника в столице Урала ещё не достигла должного уровня развития. В отсутствие домашней команды трибуны больше болели за пермяков — «они же наши соседи, уральцы», — так это объяснил корреспонденту Вечерних ведомостей зритель, активно поддерживавший пермскую команду.
Один из членов команды Beekeepers, Иван Тупоногов, рассказал Вечерним ведомостям, что у него нет технического образования — по образованию он театральный режиссёр. Что ж, сюжет получился весьма захватывающим: угрожающих размеров пламя в зале, где несколько тысяч человек, среди которых два федеральных министра.
МЧС России также сообщило о том, что «в рабочей зоне на улице загорелся ещё один робот». Однако, по всей видимости, в министерстве просто не разобрались в ситуации — на самом деле на улице проливали водой тот же самый робот Vesper, который до этого полыхал на ринге.
Из курьёзных случаев — единственный на этих соревнованиях робот, который был оснащён искусственным интеллектом (и работающий автономно, без пульта), отказался участвовать в битве и попросту не запустил своё убойное орудие. По совпадению его соперник по рингу, робот «Охотник» московской команды «Весёлые тролли» не смог завестись — в итоге это был единственный поединок, где роботы ушли с ринга без единого повреждения. Однако победу кому-то отдать было надо, чтобы одна из команд прошла дальше по турнирной сетке, и арбитры решили отдать её питерской команде AUXILIUM AI – той самой, чей робот с ИИ под названием «A.L.F.A.» не стал биться.
А Команда из Ирана посетовала во время приветственного обращения на то, что по прилёте в Россию корпус их робота бесследно исчез — то ли по вине аэропорта, то ли по вине авиакомпании. Иранцы варили новый корпус на месте в Екатеринбурге, и даже сумели одержать одну победу на ринге, пройдя в следующий раунд.
На фото тот самый робот Vesper, наделавший много
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