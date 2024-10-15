Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург занял 7-е место в России по популярности у иностранных туристов — данные одного из сервисов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург среди российских городов занял 7-е место по популярности у иностранных туристов — после Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Иркутска. Правда, эта статистика основывается на данных лишь одного сервиса — «Островок.ру», аналитики которого изучили тенденции бронирования российских отелей иностранцами в июне-сентябре 2024 года. Вероятно, полная картина (с учётом всех сервисов бронирования) может отличаться.
Что касается туристов, воспользовавшихся сервисом «Островок.ру», то более 2/3 всех бронирований пришлось на две столицы: около 50% в структуре предпочтений иностранных туристов заняла Москва, 21% — Санкт-Петербург. Все остальные города в рейтинге находятся ниже с большим отрывом — на занявший третье место Калининград пришлось 2% бронирований. Чуть меньше — на Казань, Сочи и Екатеринбург.
Вслед за уральской столицей в первой десятке расположились Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону.
Среди ключевых тенденций аналитики отметили значительный рост числа туристов из стран Азии. Если летом 2023 года на них приходилось 10% от всех бронирований российских отелей, совершенных зарубежными туристами, то в этом году – уже 41%. Основной поток обеспечили гости из Китая, Кувейта, Саудовской Аравии, Индии, ОАЭ и Малайзии. Среди стран СНГ наибольшее количество бронирований совершали туристы из Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
Напомним, города Екатеринбургской агломерации хотят сделать пилотными для введения туристического налога.
Что касается туристов, воспользовавшихся сервисом «Островок.ру», то более 2/3 всех бронирований пришлось на две столицы: около 50% в структуре предпочтений иностранных туристов заняла Москва, 21% — Санкт-Петербург. Все остальные города в рейтинге находятся ниже с большим отрывом — на занявший третье место Калининград пришлось 2% бронирований. Чуть меньше — на Казань, Сочи и Екатеринбург.
Вслед за уральской столицей в первой десятке расположились Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону.
Среди ключевых тенденций аналитики отметили значительный рост числа туристов из стран Азии. Если летом 2023 года на них приходилось 10% от всех бронирований российских отелей, совершенных зарубежными туристами, то в этом году – уже 41%. Основной поток обеспечили гости из Китая, Кувейта, Саудовской Аравии, Индии, ОАЭ и Малайзии. Среди стран СНГ наибольшее количество бронирований совершали туристы из Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
Напомним, города Екатеринбургской агломерации хотят сделать пилотными для введения туристического налога.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге все же планируют ввести туристический налог
15 октября 2024
15 октября 2024
Свердловская область попала в два антирейтинга по числу ДТП
17 октября 2024
17 октября 2024