



сообщает администрация Екатеринбурга. Туристический налог будет включён в стоимость номера. При этом дополнительная плата не будет взиматься с льготных категорий граждан, среди которых, например, участники специальной военной операции, организованные группы школьников и так далее.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Екатеринбург, Берёзовский, Заречный, Первоуральск, Среднеуральск и другие города Екатеринбургской агломерации хотят сделать пилотными для введения туристического налога. Это стало итогом заседания ассоциации «Екатеринбургская городская агломерация», в которой приняли участие главы Екатеринбурга и городов-спутников, а также министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, представители областного Минфина и регионального управления ФНС. Заседание прошло в городе Заречном.Налоговый кодекс предоставляет возможность установления дифференцированных предельных ставок по годам: от 1% в 2025 году до 5% в 2029 году. По задумке властей, дополнительно собранные с населения деньги пойдут на развитие инфраструктуры гостеприимства, привлечение дополнительного туристического потока, организацию и информирование о городских мероприятиях, а также благоустройство популярных туристических маршрутов