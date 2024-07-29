У крупных подрядчиков по ремонту дорог Екатеринбурга одновременно закончились деньги на материалы

Фрагмент ответа мэрии Екатеринбурга на запрос «Вечерних ведомостей»





— сказала Петрова. «Это выглядит так, как будто администрация решила помочь подрядчикам, которые и так, прямо скажем, не бедные – это крупные дорожно-строительные компании, которые ежегодно получают крупные госконтракты, причём не только в Екатеринбурге, но и за его пределами. Кроме того, они контракты заключили в октябре прошлого года – я бы ещё поняла, если эти контракты заключали, скажем, в мае, но у них была зима, чтобы деньги подкопить. И чтобы у четырёх не зависящих друг от друга подрядчиков одновременно возникли обстоятельства, ставящие под угрозу выполнение контракта – выглядит это крайне подозрительно»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Любопытная ситуация сложилась с ремонтом дорог в уральской столице — как выяснили «Вечерние ведомости», четыре крупнейших подрядчика, ссылаясь на опасность срыва ремонта дорог в этом сезоне, попросили мэрию оплатить им аванс за эти работы. При этом изначально по условиям конкурсов (это общее правило для госзакупок), оплата должна была производиться по факту выполненных работ поэтапно.И мэрия согласилась, предоставив аванс в размере 30% от цены контракта. Соответствующее постановление подписал и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. Общая стоимость контрактов четырёх подрядчиков, к слову, составляет ни много ни мало 1,5 миллиарда рублей.В ответ на запрос «Вечерних ведомостей» в городском комитете благоустройства сообщили, что от четырёх подрядчиков – ООО «УралДорТехнологии», ООО «ГУДСР», ООО «ДСК "Строймеханизация"» и АО «Трест УралТрансСпецСтрой» – поступили письма, в которых те сообщили, что «создалась ситуация неисполнения условий муниципальных контрактов по независящим от подрядчиков обстоятельств».Эксперт по борьбе с коррупцией, экс-член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова пояснила veved.ru, что подобные изменения относятся к изменению так называемых существенных условий контрактов, и производятся они в исключительных случаях.На вопрос о том, как такие действия мэрии влияют на свободу конкуренции, Петрова ответила, что, другие подрядчики, у которых меньше оборотных средств, возможно, не смогли принять участие в конкурсе как раз из-за того, что требуется полностью оплачивать из собственных средств все работы, а только потом ждать перечисления средств от мэрии.Екатерина Петрова отметила, что после начала СВО в законодательство о госзакупках внесли изменения – добавив возможность изменять существенные условия контрактов, если возникли какие-то обстоятельства, однако обстоятельства должны быть серьёзными и независящими от сторон.«Вечерние ведомости» направили запросы в ООО «УралДорТехнологии», ООО «ГУДСР», ООО «ДСК "Строймеханизация"» и АО «УралТрансСпецСтрой» с просьбой объяснить, какие возникшие обстоятельства вынудили их просить мэрию Екатеринбурга авансировать их работы.К слову, бенефициарами указанных подрядчиков являются заметные в свердловской политике люди — так, замдиректора и одним из учредителей ООО «ГУДСР» является депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Павел Пустозёров, ООО «ДСК "Строймеханизация"» связывают с другим депутатом — парламентарием от «Справедливой России» из ЗакСО Арменом Карапетяном (сам он это отрицает, хотя 100%-ю владельцу компании, Светлану Александрову СМИ называют матерью детей Карапетяна, а директором этой фирмы недавно был его нынешний соратник по фракции СРЗП в ЗакСО Агарон Варданян), а АО «Трест УралТрансСпецСтрой» с 2023 года принадлежит почётному консулу ЮАР и председателю общественного совета при УФАС по Свердловской области Сергею Мазуркевичу. Владельцем и руководителем ООО «Уралдортехнологии» является бизнесмен Роман Жданов.