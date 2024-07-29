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У крупных подрядчиков по ремонту дорог Екатеринбурга одновременно закончились деньги на материалы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Любопытная ситуация сложилась с ремонтом дорог в уральской столице — как выяснили «Вечерние ведомости», четыре крупнейших подрядчика, ссылаясь на опасность срыва ремонта дорог в этом сезоне, попросили мэрию оплатить им аванс за эти работы. При этом изначально по условиям конкурсов (это общее правило для госзакупок), оплата должна была производиться по факту выполненных работ поэтапно.
И мэрия согласилась, предоставив аванс в размере 30% от цены контракта. Соответствующее постановление подписал и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. Общая стоимость контрактов четырёх подрядчиков, к слову, составляет ни много ни мало 1,5 миллиарда рублей.
В ответ на запрос «Вечерних ведомостей» в городском комитете благоустройства сообщили, что от четырёх подрядчиков – ООО «УралДорТехнологии», ООО «ГУДСР», ООО «ДСК "Строймеханизация"» и АО «Трест УралТрансСпецСтрой» – поступили письма, в которых те сообщили, что «создалась ситуация неисполнения условий муниципальных контрактов по независящим от подрядчиков обстоятельств».
Эксперт по борьбе с коррупцией, экс-член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова пояснила veved.ru, что подобные изменения относятся к изменению так называемых существенных условий контрактов, и производятся они в исключительных случаях.
На вопрос о том, как такие действия мэрии влияют на свободу конкуренции, Петрова ответила, что, другие подрядчики, у которых меньше оборотных средств, возможно, не смогли принять участие в конкурсе как раз из-за того, что требуется полностью оплачивать из собственных средств все работы, а только потом ждать перечисления средств от мэрии.
Екатерина Петрова отметила, что после начала СВО в законодательство о госзакупках внесли изменения – добавив возможность изменять существенные условия контрактов, если возникли какие-то обстоятельства, однако обстоятельства должны быть серьёзными и независящими от сторон.
«Вечерние ведомости» направили запросы в ООО «УралДорТехнологии», ООО «ГУДСР», ООО «ДСК "Строймеханизация"» и АО «УралТрансСпецСтрой» с просьбой объяснить, какие возникшие обстоятельства вынудили их просить мэрию Екатеринбурга авансировать их работы.
К слову, бенефициарами указанных подрядчиков являются заметные в свердловской политике люди — так, замдиректора и одним из учредителей ООО «ГУДСР» является депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Павел Пустозёров, ООО «ДСК "Строймеханизация"» связывают с другим депутатом — парламентарием от «Справедливой России» из ЗакСО Арменом Карапетяном (сам он это отрицает, хотя 100%-ю владельцу компании, Светлану Александрову СМИ называют матерью детей Карапетяна, а директором этой фирмы недавно был его нынешний соратник по фракции СРЗП в ЗакСО Агарон Варданян), а АО «Трест УралТрансСпецСтрой» с 2023 года принадлежит почётному консулу ЮАР и председателю общественного совета при УФАС по Свердловской области Сергею Мазуркевичу. Владельцем и руководителем ООО «Уралдортехнологии» является бизнесмен Роман Жданов.
И мэрия согласилась, предоставив аванс в размере 30% от цены контракта. Соответствующее постановление подписал и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. Общая стоимость контрактов четырёх подрядчиков, к слову, составляет ни много ни мало 1,5 миллиарда рублей.
В ответ на запрос «Вечерних ведомостей» в городском комитете благоустройства сообщили, что от четырёх подрядчиков – ООО «УралДорТехнологии», ООО «ГУДСР», ООО «ДСК "Строймеханизация"» и АО «Трест УралТрансСпецСтрой» – поступили письма, в которых те сообщили, что «создалась ситуация неисполнения условий муниципальных контрактов по независящим от подрядчиков обстоятельств».
Фрагмент ответа мэрии Екатеринбурга на запрос «Вечерних ведомостей»
Эксперт по борьбе с коррупцией, экс-член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова пояснила veved.ru, что подобные изменения относятся к изменению так называемых существенных условий контрактов, и производятся они в исключительных случаях.
«Это выглядит так, как будто администрация решила помочь подрядчикам, которые и так, прямо скажем, не бедные – это крупные дорожно-строительные компании, которые ежегодно получают крупные госконтракты, причём не только в Екатеринбурге, но и за его пределами. Кроме того, они контракты заключили в октябре прошлого года – я бы ещё поняла, если эти контракты заключали, скажем, в мае, но у них была зима, чтобы деньги подкопить. И чтобы у четырёх не зависящих друг от друга подрядчиков одновременно возникли обстоятельства, ставящие под угрозу выполнение контракта – выглядит это крайне подозрительно»,
— сказала Петрова.
На вопрос о том, как такие действия мэрии влияют на свободу конкуренции, Петрова ответила, что, другие подрядчики, у которых меньше оборотных средств, возможно, не смогли принять участие в конкурсе как раз из-за того, что требуется полностью оплачивать из собственных средств все работы, а только потом ждать перечисления средств от мэрии.
Екатерина Петрова отметила, что после начала СВО в законодательство о госзакупках внесли изменения – добавив возможность изменять существенные условия контрактов, если возникли какие-то обстоятельства, однако обстоятельства должны быть серьёзными и независящими от сторон.
«Вечерние ведомости» направили запросы в ООО «УралДорТехнологии», ООО «ГУДСР», ООО «ДСК "Строймеханизация"» и АО «УралТрансСпецСтрой» с просьбой объяснить, какие возникшие обстоятельства вынудили их просить мэрию Екатеринбурга авансировать их работы.
К слову, бенефициарами указанных подрядчиков являются заметные в свердловской политике люди — так, замдиректора и одним из учредителей ООО «ГУДСР» является депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Павел Пустозёров, ООО «ДСК "Строймеханизация"» связывают с другим депутатом — парламентарием от «Справедливой России» из ЗакСО Арменом Карапетяном (сам он это отрицает, хотя 100%-ю владельцу компании, Светлану Александрову СМИ называют матерью детей Карапетяна, а директором этой фирмы недавно был его нынешний соратник по фракции СРЗП в ЗакСО Агарон Варданян), а АО «Трест УралТрансСпецСтрой» с 2023 года принадлежит почётному консулу ЮАР и председателю общественного совета при УФАС по Свердловской области Сергею Мазуркевичу. Владельцем и руководителем ООО «Уралдортехнологии» является бизнесмен Роман Жданов.
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