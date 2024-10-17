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В Екатеринбурге отменили приговор по делу о кражи топлива из вагонов-цистерн
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отменили приговор по делу о кражи топлива из вагонов-цистерн, которым были осуждены 16 человек.
Как сообщили в Свердловском областном суде, приговор был обжалован осужденными и их защитниками, и по итогам апелляции уголовное дело вернули в Чкаловский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение иным составом суда.
Напомним, что 15 участникам преступления в зависимости от их вины и степени участия были осуждены к лишению свободы на срок от 3 лет до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ещё один участник получил наказание в виде 480 обязательных работ.
По версии следствия, осуждённые кражей топлива занимались с февраля по сентябрь 2022 года с помощью прорезиненных шлангов.
Как сообщили в Свердловском областном суде, приговор был обжалован осужденными и их защитниками, и по итогам апелляции уголовное дело вернули в Чкаловский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение иным составом суда.
Напомним, что 15 участникам преступления в зависимости от их вины и степени участия были осуждены к лишению свободы на срок от 3 лет до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ещё один участник получил наказание в виде 480 обязательных работ.
По версии следствия, осуждённые кражей топлива занимались с февраля по сентябрь 2022 года с помощью прорезиненных шлангов.
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