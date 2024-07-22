В Екатеринбурге вынесли приговор о краже топлива на сумму свыше 2,8 млн рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному о краже топлива из вагонов-цистерн на сумму свыше 2,8 млн рублей. Судом были осуждены 16 человек.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, осуждённые с февраля по сентябрь 2022 года сливали из цистерн топливо с помощью прорезиненных шлангов в заранее подготовленные в автомобилях ёмкости.В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными в краже организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ). 15 человек обвиняемых получили наказания в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ещё один виновный получил 480 часов обязательных работ.