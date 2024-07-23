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Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге, решили перенести на 2025 год
Фото: Вечерние ведомости
Всемирные игры дружбы решили перенести на 2025 год. Теперь уже официально. Об этом сообщается на странице Игр в ВК.
Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.
С инициативой выступила Международная Ассоциация Дружбы (IFA) — эта организация была создана в этом году по инициативе властей России.
Напомним, Всемирные игры Дружбы планировалось провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября этого года. Соревнования преподносятся как некая альтернатива Олимпиаде (куда спортсмены из России и Белоруссии под своим флагом поехать не смогли).
Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.
Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных Игр Дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих,
— говорится в заявлении
С инициативой выступила Международная Ассоциация Дружбы (IFA) — эта организация была создана в этом году по инициативе властей России.
Напомним, Всемирные игры Дружбы планировалось провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября этого года. Соревнования преподносятся как некая альтернатива Олимпиаде (куда спортсмены из России и Белоруссии под своим флагом поехать не смогли).
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