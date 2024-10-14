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В Реже родителям девочки, на которую упала табличка с памятника, выплатят 400 тысяч
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже родителям трёхлетней девочки, на которую с памятника Режевским умельцам упала табличка весом 40 килограмм, выплатят 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 5 апреля 2024 года.
Эксперты отнесли эти травмы к травмам средней тяжести, и городской прокурор отправил к администрации городского округа и муниципальному казенному учреждению «Управление городским хозяйством», которые было обязано следить за памятником, иск о взыскании компенсации морального вреда.
Суд оценил страдания ребёнка в 400 тысяч рублей, которые взыскал в пользу потерпевшей. Решение суда не вступило в силу.
«В результате падения плиты ребёнок получил повреждения в виде сочетанной тупой травмы туловища и конечностей с множественными гематомами и ссадинами, а также закрытого перелома II пястной кости левой кисти со смещением»,
– рассказали в прокуратуре.
Эксперты отнесли эти травмы к травмам средней тяжести, и городской прокурор отправил к администрации городского округа и муниципальному казенному учреждению «Управление городским хозяйством», которые было обязано следить за памятником, иск о взыскании компенсации морального вреда.
Суд оценил страдания ребёнка в 400 тысяч рублей, которые взыскал в пользу потерпевшей. Решение суда не вступило в силу.
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