В Реже на трёхлетнюю девочку с памятника упала табличка весом 40 килограмм





– заявили в ведомстве. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Будут установлены должностные лица, ответственные за содержание вышеуказанного памятника»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Реже на трёхлетнюю девочку с памятника Режевским умельцам – основателям завода упала табличкам весом в 40 килограмм. В результате малышка получила перелом руки.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на прошлой неделе, 5 апреля 2024 года, когда девочка гуляла в центре города со своим законным представителем. Несчастный случай произошёл, когда она подошла к памятнику.