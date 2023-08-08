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Две улицы перекроют в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга закроют движение транспорта по двум улицам – Котовского и Нагорной.
С 29 августа по 15 октября из-за подключения жилых домов к централизованному теплоснабжению будет перекрыта улица Котовского. Объехать закрытый участок предлагается по улице Коперника и переулку Ударников.
С 28 августа по 15 октября закроют движение транспорта по улице Нагорной – от дома №12 до улицы Мельникова. Перекрытие связано с ремонтом магистральных тепловых сетей. Закрытый участок можно будет объехать по улицам Мельникова и Татищева.
На маршруты общественного транспорта перекрытия не повлияют.
С 29 августа по 15 октября из-за подключения жилых домов к централизованному теплоснабжению будет перекрыта улица Котовского. Объехать закрытый участок предлагается по улице Коперника и переулку Ударников.
С 28 августа по 15 октября закроют движение транспорта по улице Нагорной – от дома №12 до улицы Мельникова. Перекрытие связано с ремонтом магистральных тепловых сетей. Закрытый участок можно будет объехать по улицам Мельникова и Татищева.
На маршруты общественного транспорта перекрытия не повлияют.
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