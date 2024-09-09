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Зимой в центре Екатеринбурге года хотят сделать каток
Фото: Владислав Постников
Ближайшей зимой в самом сердце уральской столицы, на площади 1905 года, где ежегодно возводится ледовый городок, хотят сделать каток. А сам ледовый городок с горками хотят перенести в Исторический сквер.
Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в своём телеграм-канале. «Основная идея, вокруг которой выстраивается оформление, активности и концепция катка – появление уютного заснеженного леса в самом центре города. Попадая сюда, гости окажутся на лесной поляне, окруженной деревьями. Это будет создавать неповторимую атмосферу и праздничное настроение», – написал градоначальник.
По его словам, каток займёт всею площадь – почти 3500 квадратных метров. Там же хотят расположить павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Кроме этого, в павильоне планируют продавать еду и напитки.
Уже расписывается праздничная программа на катке, в которую войдут: открытие, выступления фигуристов, мастер-классы по катанию и анимации для детей.
Ожидается, что каток откроют в декабре.
Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в своём телеграм-канале. «Основная идея, вокруг которой выстраивается оформление, активности и концепция катка – появление уютного заснеженного леса в самом центре города. Попадая сюда, гости окажутся на лесной поляне, окруженной деревьями. Это будет создавать неповторимую атмосферу и праздничное настроение», – написал градоначальник.
По его словам, каток займёт всею площадь – почти 3500 квадратных метров. Там же хотят расположить павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Кроме этого, в павильоне планируют продавать еду и напитки.
Уже расписывается праздничная программа на катке, в которую войдут: открытие, выступления фигуристов, мастер-классы по катанию и анимации для детей.
Ожидается, что каток откроют в декабре.
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