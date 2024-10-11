Торжественно открыли после капремонта два участка трассы Пермь – Екатеринбург

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» сообщило о завершении капитального ремонта на двух участках трассы между Екатеринбургом и Пермью. Оба введены в эксплуатацию.Речь идёт о трассе Р-242, автодороге Пермь – Екатеринбург. Сегодня, 16 октября, торжественно открыли её участки с 232-го по 250-й километр и с 276-го по 301-й километр. Участки находятся в Нижнесергинском районе, Бисертском городском округе и городском округе Первоуральск. Оба они входят в состав маршрута будущей трассы М-12 «Восток», а закрывались в связи с намерением сделать поэтапно всю трассу четырёхполосной. Соответствующие работы ведутся с 2019 года, заявили в «Уралуправтодоре». Помимо расширения проезжей части, дорожники устроили семь двухсторонних разворотных петель, 22 пересечения и примыкания к дорогам, ведущим в населённые пункты Дружинино, Первомайское, Крылосово и Нижние Серги, — поясняет пресс-служба ФКУ.Открытие обновлённых участков трассы позволило организовать четырёхполосное движение от моста через реку Пут в Нижнесергинском районе до поворота на деревню Черемша, что находится недалеко от подъезда к Ревде.Открытие двух участков трассы Р-242 проходило сегодня под телекамеры и транслировалось участникам Международной специализированной выставки «Дорога 2024». В связи с этим событием глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков напомнил, что в прошлом году удалось расширить до четырёх полос 70 километров обозначенной трассы, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё один расширенный участок, расположенный ещё ближе к Екатеринбургу — с 301 по 326 километры.