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О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
Фото: Юлия Медведева
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о гололедице, которая ожидается местами ночью и утром в четверг.
В четверг, 17 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ночью -7…-2°C, в горах и низинах до -12°C. Днём +5…+10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -4…-2°C, днём +8…+10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 18 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…0°C, в горах и низинах до -10°C. Днём +5…+10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-1°C, днём +7…+9°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 17 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ночью -7…-2°C, в горах и низинах до -12°C. Днём +5…+10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -4…-2°C, днём +8…+10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 18 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…0°C, в горах и низинах до -10°C. Днём +5…+10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-1°C, днём +7…+9°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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