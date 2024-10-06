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В Свердловской области обсудили проблемы людей с инвалидностью
Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Мерзлякова | vk.com/id711682955
В Свердловской области состоялся приём людей с инвалидностью. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и прокурор Свердловской области Борис Крылов выслушали 15 человек из Нижнего Тагила, Пригородного района и Екатеринбурга.
В одном из обращений было заявлено, что в доме на 200 квартир нет специально оборудованных мест для парковки. Также на приёме поднимались вопросы, связанные с исключением из очереди на жильё и отключением от газовой котельной с принуждением к подключению домашнего газового баллона.
«Все это взял в работу прокурор, а мы подключимся к сопровождению», — подчеркнула Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте». Она также заявила, что совместная работа с прокуратурой поможет добиться положительных изменений в жизни людей с инвалидностью в Свердловской области.
В одном из обращений было заявлено, что в доме на 200 квартир нет специально оборудованных мест для парковки. Также на приёме поднимались вопросы, связанные с исключением из очереди на жильё и отключением от газовой котельной с принуждением к подключению домашнего газового баллона.
«Все это взял в работу прокурор, а мы подключимся к сопровождению», — подчеркнула Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте». Она также заявила, что совместная работа с прокуратурой поможет добиться положительных изменений в жизни людей с инвалидностью в Свердловской области.
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