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До 14 октября в Свердловской области продлили предупреждение о пожарной опасности

13.05 Четверг, 10 октября 2024
Фото: Владислав Постников
Несмотря на то, что сегодня Свердловскую область завалило снегом, синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности.

«10-14 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Четвёртый и пятый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, что особый противопожарный режим в регионе продлевали до 11 октября.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:56 На свердловские дороги вывели снегоуборочную технику
09:37 В Верхней Салде после встречи с УАЗом на «зебре» попала в больницу женщина
09:10 В свердловском УГИБДД сообщают о сильных снегопадах на севере региона
20:55 Снег пришёл в Свердловскую область
20:37 Соборную мечеть построят на Серовском тракте
19:52 Планируются ремонты четырёх лагерей для детей из Екатеринбурга и области
19:07 День рождения Джона Леннона отметит Уральский Битлз-клуб и Белинка
18:57 Белоярский суд «колдунье» охмурить не удалось
17:32 Снегопады и сильный ветер обещают синоптики в Свердловской области в ближайшие два дня
17:03 В Екатеринбурге мужчина из-за обиды поджёг «пивнушку» на Рощинской
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