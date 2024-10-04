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До 14 октября в Свердловской области продлили предупреждение о пожарной опасности
Фото: Владислав Постников
Несмотря на то, что сегодня Свердловскую область завалило снегом, синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности.
«10-14 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Четвёртый и пятый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в сообщении синоптиков.
Напомним, что особый противопожарный режим в регионе продлевали до 11 октября.
«10-14 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Четвёртый и пятый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в сообщении синоптиков.
Напомним, что особый противопожарный режим в регионе продлевали до 11 октября.
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