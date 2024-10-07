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В свердловском УГИБДД сообщают о сильных снегопадах на севере региона
Фото: Владислав Постников
Север Свердловской области уже засыпало снегом. Как сообщают в областном УГИБДД, дорожная обстановка на северной части Серовского тракта, в том числе в районе Нижнего Тагила, осложнилась из-за снегопадов.
В связи с этим на дежурство вывели дополнительные экипажи ДПС.
В связи с этим на дежурство вывели дополнительные экипажи ДПС.
«Призываем автомобилистов сменить летние шины на зимние, передвигаться в таких условиях на пониженной скорости, исключив опасные маневры и резкие торможения. Водителям с малым опытом вождения следует отказаться от поездок в данном направлении в ближайшие дни, лучше перенести их на более благоприятный период»,
– говорят в пресс-группе.
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