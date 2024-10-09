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Снег пришёл в Свердловскую область
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
К вечеру сразу из нескольких городов Свердловской области стали поступать сообщения о начавшихся там снегопадах. Таким образом, можно считать исполнившимися прогнозы синоптиков о том, что именно на этой неделе на Средний Урал придёт полноценная зима.
О выпадении первого снега сообщают из Нижнего Тагила, из Верхней Туры, из Верхней Салды. С наступлением сумерек заметно похолодало и в Екатеринбурге, а значит велика вероятность того, что проснётся уральская столица, укутанная снежной «шалью».
Предупреждать о приходе снегопадов в Свердловскую область начали ещё на прошлой неделе. Интересно, что первые публичные такие прогнозы стали поступать даже не от синоптиков, а от представителей Госавтоинспекции, которые просили автомобилистов поскорее озаботиться сменой летней «резины» на зимнюю. Как видим, предупреждения были вполне обоснованными.
На данный момент температура воздуха в Екатеринбурге держится около 3-4 градусов тепла. Уже завтра специалисты по погоде обещают нулевые и минусовые температуры в городе.
О выпадении первого снега сообщают из Нижнего Тагила, из Верхней Туры, из Верхней Салды. С наступлением сумерек заметно похолодало и в Екатеринбурге, а значит велика вероятность того, что проснётся уральская столица, укутанная снежной «шалью».
Предупреждать о приходе снегопадов в Свердловскую область начали ещё на прошлой неделе. Интересно, что первые публичные такие прогнозы стали поступать даже не от синоптиков, а от представителей Госавтоинспекции, которые просили автомобилистов поскорее озаботиться сменой летней «резины» на зимнюю. Как видим, предупреждения были вполне обоснованными.
На данный момент температура воздуха в Екатеринбурге держится около 3-4 градусов тепла. Уже завтра специалисты по погоде обещают нулевые и минусовые температуры в городе.
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