Соборную мечеть построят на Серовском тракте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Начала воплощаться в жизнь мечта свердловских мусульман. В Екатеринбурге от обещаний построить для них большую мечеть перешли к делу. Первый шаг — закладка первого камня — был сделан сегодня.Разговоры о необходимости построить соборную мечеть для мусульман Екатеринбурга и Свердловской области велись много лет. Особо вопрос обострялся в моменты закрытия существующих мечетей районного масштаба (напомним, одна такая закрылась в Орджоникидзевском районе города перед прокладкой трамвайной линии до Верхней Пышмы, а другая, в центральной части Екатеринбурга помешала строительству Ледовой арены УГМК).Правда, как отметили сегодня многие, в черте города места под мечеть так и не нашлось. Мусульманам выделили место на окраине Железнодорожного района Екатеринбурга, на Серовском тракте.Второй смущающий момент — по каким-то причинам заявляется, что мечеть будет построена в память об участниках СВО. Складывается ощущение, что понадобилось какое-то дополнительное обоснование строительству соборной мечети, чтобы дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки.Если верить озвученным сегодня планам, соборная мечеть и комплекс прилегающих к ней строений поменьше, должны появиться на Серовском тракте за срок в пять лет.