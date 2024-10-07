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Екатеринбургских учителей стали просить проверять семьи учеников
Иллюстрация: Юлия Медведева
В некоторых школах уральской столицы классных руководителей стали просить приходить домой к ученикам, чтобы проверять условия, в которых живут дети.
По данным ЕАН, учителя должны заполнять документы об условиях жизни, в которых живут их учащиеся. В частности, педагог обязан знать как проходит день ребёнка: посещает ли он дополнительные занятия, есть ли у него своё место дома, где он хранит учебники, книги и спортивны инвентарь. Также важным пунктом является наличие ноутбука или компьютера. Кроме в документах должно быть указано, где работают родители и как они принимают участие в жизни своего чада. В том числе учитель должен выяснить, наказывают ли ребёнка за неудачи в школе, часто ли дома бывают конфликты и помогает ли ученик в быту.
Поводом для таких проверок стал инцидент в ЖК «Бажовский», где мать задушила своих детей, пишет издание со ссылкой на одного из руководителей школ.
В департаменте образования города утверждают, что визиты в семьи учеников не носят обязательный характер.
По данным ЕАН, учителя должны заполнять документы об условиях жизни, в которых живут их учащиеся. В частности, педагог обязан знать как проходит день ребёнка: посещает ли он дополнительные занятия, есть ли у него своё место дома, где он хранит учебники, книги и спортивны инвентарь. Также важным пунктом является наличие ноутбука или компьютера. Кроме в документах должно быть указано, где работают родители и как они принимают участие в жизни своего чада. В том числе учитель должен выяснить, наказывают ли ребёнка за неудачи в школе, часто ли дома бывают конфликты и помогает ли ученик в быту.
Поводом для таких проверок стал инцидент в ЖК «Бажовский», где мать задушила своих детей, пишет издание со ссылкой на одного из руководителей школ.
В департаменте образования города утверждают, что визиты в семьи учеников не носят обязательный характер.
«Педагоги также могут выходить в семьи для знакомства и обсуждения вопросов обучения ребенка. Инспектирование не входит в их обязанности»,
– говорят в мэрии.
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