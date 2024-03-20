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Убившую трёх своих детей екатеринбурженку отправят в психлечебницу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 22 марта, Свердловский областной суд вынес решение о принудительном лечении жительницы Екатеринбурга, которая задушила трёх своих детей, в специализированной организацией, оказывающей психиатрическую помощь.
Напомним, 26 декабря 2022 года ночью женщина убила собственных детей – 15-летнего и 10-летнего сыновей и новорождённую дочь. Ей было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По одной из самых распространённых версий, женщина пошла на убийство, посчитав, что в детей вселились в бесы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области, комиссия экспертов диагностировало у неё временное психическое заболевание. Согласно заключению она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность, а также руководить своими действиями.
Постановление ещё не вступило в законную силу.
Напомним, 26 декабря 2022 года ночью женщина убила собственных детей – 15-летнего и 10-летнего сыновей и новорождённую дочь. Ей было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По одной из самых распространённых версий, женщина пошла на убийство, посчитав, что в детей вселились в бесы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области, комиссия экспертов диагностировало у неё временное психическое заболевание. Согласно заключению она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность, а также руководить своими действиями.
«Свердловский областной суд применил в отношении женщины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением»,
– говорится в сообщении ведомства.
Постановление ещё не вступило в законную силу.
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