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Сайт Свердловского областного суда перестал работать
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области перестал работать сайт областного суда. В пресс-службе суда ссылаются на технические причины.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», – написали в телеграм-канале суда.
Уточнить информацией о движении дел можно по телефонам:
– приёмная граждан: 231-69-00;
– канцелярия по уголовным делам (1 инстанция): 231-69-15, 231-04-24;
– канцелярия по уголовным делам апелляционной инстанции: 231-69-25;
– канцелярия по гражданским делам: 231-69-35, 231-04-38;
– канцелярия по административным делам: 231-69-68ю
По кадровым вопросам можно звонить в отдел кадров и госслужбы: 231-69-54, 231-69-50.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», – написали в телеграм-канале суда.
Уточнить информацией о движении дел можно по телефонам:
– приёмная граждан: 231-69-00;
– канцелярия по уголовным делам (1 инстанция): 231-69-15, 231-04-24;
– канцелярия по уголовным делам апелляционной инстанции: 231-69-25;
– канцелярия по гражданским делам: 231-69-35, 231-04-38;
– канцелярия по административным делам: 231-69-68ю
По кадровым вопросам можно звонить в отдел кадров и госслужбы: 231-69-54, 231-69-50.
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