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Синоптики вновь продлили предупреждение о высокой пожарной опасности на Урале
Фото: Владислав Постников
Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.
В Свердловской области в связи с высокой и чрезвычайной опасностью предупреждение продлили до 9 октября, в Челябинской – до 10, а в Курганской – до 11 октября.
В ФБУ «Авиалесоохрана» о действующих в уральских регионах пожарах сегодня не сообщают. Ранее в Свердловской области горели леса на площади 8 гектаров.
В Свердловской области в связи с высокой и чрезвычайной опасностью предупреждение продлили до 9 октября, в Челябинской – до 10, а в Курганской – до 11 октября.
В ФБУ «Авиалесоохрана» о действующих в уральских регионах пожарах сегодня не сообщают. Ранее в Свердловской области горели леса на площади 8 гектаров.
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