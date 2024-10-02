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Один пожар потушили за сутки в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
За минувшие сутки в Свердловской области потушили один природный пожар. Об этом свидетельствуют данные ФБУ «Авиалесоохрана».
Так, на 7 октября 02.00, в регионе действовало 3 пожара на площади 8 гектаров. Вчера сообщалось о 4 пожарах на той же площади.
О пожарах в соседних регионах информации не было.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области действует до 11 октября.
Так, на 7 октября 02.00, в регионе действовало 3 пожара на площади 8 гектаров. Вчера сообщалось о 4 пожарах на той же площади.
О пожарах в соседних регионах информации не было.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области действует до 11 октября.
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