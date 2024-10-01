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В Свердловской области вторую неделю снижается заболеваемость ОРВИ

09.21 Вторник, 8 октября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
За неделю в Свердловской области зарегистрировали 34,9 тысячи случаев ОРВИ. Это меньше, чем было на прошлой неделе, на 5,1%, но выше среднего многолетнего уровня на 10,5%. Однако можно отметить, что заболеваемость снижается вторую неделю подряд.

Большинство заболевших, как и в прошлый раз, дети – 55%.

А среди возбудителей ОРВИ всё также доминирует риновирус. Также специалисты фиксируют боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа В, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы.

«В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,9 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что ниже уровня прошлой недели на 1% и выше среднего многолетнего уровня на 16%», – говорят в областном Роспотребнадзоре.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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