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Свердловский Роспотребнадзор сообщил о небольшом снижении заболеваемости ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева
Свердловское отделение Роспотребнадзора сообщает о небольшом снижении заболеваемости ОРВИ в Свердловской области. За минувшую неделю было зарегистрирован 36,7 тысячи случаев, что на 4,5% меньше показателей предыдущей недели.
Большинство заболевших по-прежнему дети – 59,4%.
Большинство заболевших по-прежнему дети – 59,4%.
«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей острых респираторных инфекций установлено, что в настоящее время доминирует риновирус. Также выделены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа»,
– рассказали в ведомстве.
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