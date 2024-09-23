Свердловский Роспотребнадзор сообщил о небольшом снижении заболеваемости ОРВИ





рассказали в ведомстве. «В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей острых респираторных инфекций установлено, что в настоящее время доминирует риновирус. Также выделены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское отделение Роспотребнадзора сообщает о небольшом снижении заболеваемости ОРВИ в Свердловской области. За минувшую неделю было зарегистрирован 36,7 тысячи случаев, что на 4,5% меньше показателей предыдущей недели.Большинство заболевших по-прежнему дети – 59,4%.