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Суд арестовал уральского маоиста за раздачу бесплатной еды
Фото: «Союз маоистов Урала» (на фото ОП №2, в котором оформляли протоколы на арестованного)
Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Елена Деминцева сегодня признала 21-летнего Дениса С. виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП) и назначила ему 9 суток ареста, рассказал Вечерним ведомостям юрист Артём Шульман. Денис был задержан 6 октября и ночь провёл в заключении, поэтому срок ареста будет отсчитываться со вчерашнего дня.
Полиция составила на Дениса протокол по статье об организации, а не об участии в акции, утверждая, что он не просто пришёл на раздачу еды, а ещё и принёс плакаты, нарисованные на куске обоев, и стол. Все эти предметы полицейские привезли в суд.
Напомним, четырёх активистов левых взглядов задержали накануне на Шарташских каменных палатках (где за день до этого гулял новый полпред в УрФО Артём Жога). Всех доставили в отдел полиции №2 (на фото). Двух других задержанных отпустили с протоколами по «неарестной» части 5 статьи 20.2 КоАП (их вызовут в суд отдельно), ещё один, Никита Шевченко – пропал, соратники не могут найти его уже почти сутки после того как его увезли в неизвестном направлении сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
Полиция составила на Дениса протокол по статье об организации, а не об участии в акции, утверждая, что он не просто пришёл на раздачу еды, а ещё и принёс плакаты, нарисованные на куске обоев, и стол. Все эти предметы полицейские привезли в суд.
Напомним, четырёх активистов левых взглядов задержали накануне на Шарташских каменных палатках (где за день до этого гулял новый полпред в УрФО Артём Жога). Всех доставили в отдел полиции №2 (на фото). Двух других задержанных отпустили с протоколами по «неарестной» части 5 статьи 20.2 КоАП (их вызовут в суд отдельно), ещё один, Никита Шевченко – пропал, соратники не могут найти его уже почти сутки после того как его увезли в неизвестном направлении сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
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