Сильно травмировавшейся прошлым летом девочке белоярская школа выплатит 200 тысяч

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд изменил решение суда «помладше» относительно случая с травмированием ребёнка в детском летнем лагере. Теперь школе, на территории которой произошло несчастье, придётся заплатить вдвое больше.Семилетняя девочка получила перелом таза летом 2023 года. Произошло это, когда пострадавшая играла со скамейкой на территории одного из школ Белоярского, где на летний период был открыт городской лагерь. Именно поэтому вину за травму возложили на учебное заведение, которое обязано следить за тем, чем занимаются малолетние подопечные и гарантировать их здоровье.Белоярский районный суд, куда впоследствии обратился межрайонный прокурор, представлявший интересы травмированной девочки и её семьи, исковые требования удовлетворил лишь частично. На школу возложили обязанность заплатить 100 тысяч рублей. Такая сумма должна была компенсировать моральные страдания ребёнка, которому после длительного лечения пришлось обратиться ещё и к психологу, чтобы справиться с психологической травмой.Свердловский областной суд, где рассматривалась апелляционная жалоба прокурора, согласился, что наложенная на школу выплата слишком в данной ситуации мала. Учитывая страдания и длительность лечения ребенка, сумму компенсации морального вреда решено увеличить вдвое. Таким образом, выплата составит 200 тысяч рублей, чего и добивался представитель интересов девочки.